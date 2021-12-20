MUŞ (Habermetre) - BAŞKAN ASYA, MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK VE İL BAŞKANI AVCI İLE BİRLİKTE BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAM GERÇEKLEŞTİRDİ Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile birlikte hafta sonu bir dizi program ve ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak belediye başkanları, meclis üyeleri ve partinin tüm kademeleri ile kahvaltıda bir araya gelen Milletvekili Şimşek, Başkan Asya ve İl Başkanı Avcı konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 2023 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkat çektiler. Teşkilat istişare buluşmasının ardından şehir merkezinde ve birçok köyde taziye ziyaretleri gerçekleştiren heyet son olarak Muş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Orhan Demirtürkoğlu'nu ziyaret ederek odanın faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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