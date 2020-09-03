Başkan Asya, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu Muş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesinde çalışmalar sürüyor.

Muş'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen Millet Bahçesinde çalışmalar sürüyor.

Parkın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte eski şehir stadyumunun yerine yapılan Millet Bahçesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 55'e ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birçok ilde olduğu gibi Muş'ta da Millet Bahçesi çalışmalarının başlatıldığını anımsatan Asya, şöyle konuştu:

"44 bin 600 metre karelik birinci etabın üzerinde, millet kıraathanesi, mescit, yürüyüş parkuru gibi insanların güzel zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturulacak. Şehrimizin en merkezi noktasındaki bu prestijli projenin uygulanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Birçok sosyal, kültürel donatı ve yapının yer alacağı Millet Bahçesi içinde insanlarımız rahatlıkla sohbet edip çaylarını ve kahvelerini içebilecekler. Gün içindeki o yoğun hayatın stresini burada atacaklar."

Kaynak: AA