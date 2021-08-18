??BAŞKAN ASYA, MAHALLELERDEKİ OLASI SORUNLARI MASADA DEĞİL, SAHADA ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR

??YEŞİLCE MAHALLESİ'NDEKİ ÜSTYAPI EKSİKLİKLERİ YERİNDE TESPİT EDİLDİ Görev süresi boyunca istişareyi gelenek haline getiren ve vatandaşlarla hep iç içe olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mahallelerdeki olası sorunları masada değil, sahada çözüme kavuşturuyor.

??YEŞİLCE MAHALLESİ'NDEKİ ÜSTYAPI EKSİKLİKLERİ YERİNDE TESPİT EDİLDİ Görev süresi boyunca istişareyi gelenek haline getiren ve vatandaşlarla hep iç içe olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mahallelerdeki olası sorunları masada değil, sahada çözüme kavuşturuyor. Başkan Asya son olarak Yeşilce Mahallesindeki üstyapı eksikliklerini ilgili teknik ekip ve mahalle muhtarı ile birlikte tespit ederek gerekli çalışmayı başlattı. Yaz sezonunu verimli bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, mahallelerde ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyor. Altyapı çalışmalarından sonra üstyapı yenileme işine ağırlık veren Muş Belediyesi tarafından, yer altı hatlarının değiştirildiği cadde ve sokakların asfalt ve kaldırımı yenileniyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, mahallelerdeki eksik ve aksaklıkları bizzat yerinde tespit ederek ilgili birimlere çözüm konusunda gerekli talimatları veriyor. Yeşilce Mahallesi'ne giden Başkan Asya, Mahalle Muhtarı İrfan Subaşı ile birlikte cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Asfalt ve kaldırımların yenilenmesi gereken yolların tespitini teknik ekip ile birlikte yapan Başkan Asya, zaman zaman karşılaştığı mahalle sakinleriyle de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Asya yaptığı açıklamada, "Bu kadim şehrin ücra köşesine bile ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için boynumuzun borcudur. Bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bağımızı hiç koparmadık. Onlarla birlikte eksik ve aksaklıklarımızı gidererek mahallelerimizi güzelleştireceğiz. Altyapı sürecinde şehrimizin genelinde tahribatlar meydana geldi. Geçtiğimiz yıl yaptığımıza kapsamlı üstyapı çalışmaları ile bu sorunu önemli ölçüde giderdik. Ancak halen mahallelerimizde yenilenme ihtiyacı olan yollar ve kaldırımlar var. Bunları da mahalle muhtarlarımız, teknik ekiplerimiz ile birlikte tespit edip yapacağız. Yeşilce Mahallemizden sonra aynı çalışmayı tüm mahallelerimizde uygulayacağız. Hizmette sınır tanımadığımız gibi ayrım da yapmadan en ücra bölgeye de ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre