Başkan Asya Mahalle Muhtarları ile Bir Araya Geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Asya, yerel yönetimin en önemli paydaşı olarak gördüğü muhtarlarla istişare toplantılarını sürdürüyor. Lale Vadisi Parkında 17 mahalle muhtarı ile buluşan Başkan Asya, çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirerek, fikir ve önerilerini dinledi. Belediye Başkan yardımcıları ve birim amirleri istişare toplantısında hazır bulundu. Görev süresinin son yılına girdiğini anımsatan Başkan Asya, bugüne kadar muhtarlarla toplantıları aksatmamanın sevincini yaşadıklarını ve şehrin kalkınması için birlikte hareket ettikleri için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Dört yıldır sizlerle belirli aralıklarla bir araya gelerek memleketimizi iyi bir seviyeye getirmenin gayretinde olduk. Bu süre içerisinde her şeyi kusursuz bir şekilde yapmamış olabiliriz. Bazen projelerimiz gecikmiş olabilir. Finansman konusunda sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hedeflediğimiz çalışmaların hemen hemen tamamını gerçekleştirmeyi başardık. Hatta planlamamızda olmayıpta sonradan dahil ettiğimiz birçok yatırımı da bu süre içerisinde yaptık" dedi.

Birçok soruna aynı anda el atarak çözüme kavuşturduklarını kaydeden Başkan Asya, "Alt yapı gibi bu şehrin kanayan yarası haline gelen bir sorunu gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işe başladığımızda meşakkatli bir sürece gireceğimizi söyleyerek bizleri uyaranlar oldu. Bize söylenildiği gibi birçok sorunla karşılaştık. Ancak hiçbir zaman pişman olmadık. Bugün bana yine sorsalar belediye başkanı olarak yapacağın ilk iş ne olur diye. Emin olun yaşanan bunca zorluğa rağmen tereddütsüz yine alt yapı derim. Vatandaşlarımızın insani ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir. İnşallah geçen yıl çalışmalarını başlatarak iyi bir mesafe kat ettiğimiz projemizi bu yıl daha düzenli bir şekilde devam ettireceğiz. Alt yapı döşemelerinin bittiği bölgelerin hemen üst yapısına geçeceğiz. Bu yıl kazı yapılan ve tahrip olan tüm yollarımızı yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarları hep önemsediğine dikkat çeken Başkan Asya, "Sizlerle ilk toplantımızı yaptığımda bu şehri birlikte yöneteceğimizi söylemiştim. 4 yılı geride bıraktığımız bugünlerde karşınıza başı dik bir şekilde çıkmanın gururunu yaşıyorum. Sizlerin talep ve önerilerini hep dikkate aldım. Sizleri meclis üyelerimden ve bürokratlarımdan üstün tutmanın gayretinde oldum. 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' sloganımıza sadık kalarak sizlerle birlikte sorumlu olduğunuz mahallelere hizmet götürmeye çalıştık. Bütün mahallelerimize eşit mesafede davranarak şehrin en ücra köşesine kadar gerekli hizmetin götürülmesini sağladık. Bundan sonrada Allah'ın izniyle aynı hassasiyetle hizmetkarlığımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında hizmete sunulan projeler ve bu yıl yapımına başlanacak çalışmalarla ilgili muhtarlara sunum yaptı. Başkan Asya, sunumundan sonra muhtarların talep ve önerilerini alarak çözüm üretme noktasında ilgili birim amirlerine talimatlar verdi. - MUŞ