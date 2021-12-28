BAŞKAN ASYA, KARA KIŞTA ESNAF ZİYARETİ İLE GÖNÜLLERİ ISITIYOR - Haberler
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BAŞKAN ASYA, KARA KIŞTA ESNAF ZİYARETİ İLE GÖNÜLLERİ ISITIYOR

BAŞKAN ASYA, KARA KIŞTA ESNAF ZİYARETİ İLE GÖNÜLLERİ ISITIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ASYA, KARA KIŞTA ESNAF ZİYARETİ İLE GÖNÜLLERİ ISITIYOR Hava sıcaklığının düştüğü ve zemherinin etkili olduğu kentte, Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezinde sezonluk faaliyetlerini yürütürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bir yandan çalışmaları takip edip diğer yandan esnaf...

MUŞ (Habermetre) - BAŞKAN ASYA, KARA KIŞTA ESNAF ZİYARETİ İLE GÖNÜLLERİ ISITIYOR Hava sıcaklığının düştüğü ve zemherinin etkili olduğu kentte, Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezinde sezonluk faaliyetlerini yürütürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bir yandan çalışmaları takip edip diğer yandan esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Yoğun mesaisine rağmen vatandaşlarla hep iç içe olan Başkan Asya, bugün de Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Esnafları hal hatırını soran Başkan Asya, zaman zaman çay davetlerine icabet edip talep ve önerilerini dinledi.

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