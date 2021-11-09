BAŞKAN ASYA, KADIN KURSİYERLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI İNCELEDİ Belediye Başkanı Feyat Asya, Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek burada açılan kurslardan istifade eden kadın vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceleyen Başkan Asya, çalışma programlarıyla ilgili onlarla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

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