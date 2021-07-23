BAŞKAN ASYA, İL BAŞKANI AVCI İLE BİRLİKTE HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ
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BAŞKAN ASYA, İL BAŞKANI AVCI İLE BİRLİKTE HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ

BAŞKAN ASYA, İL BAŞKANI AVCI İLE BİRLİKTE HAYVAN PAZARINI ZİYARET ETTİ
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Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile birlikte Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ile birlikte Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Asya ve İl Başkanı Avcı kurbanlık hayvanların satıldığı pazarda hayvan sahiplerine bereketli satışlar dilerken, vatandaşlara da ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Pazar alanındaki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Asya ve İl Başkanı Avcı, talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Habermetre

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