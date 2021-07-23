BAŞKAN ASYA, GÖRME ENGELLİ MUSHAB'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab'ın talebini yerine getirerek hayalini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab'ın talebini yerine getirerek hayalini gerçekleştirdi. Cuma Namazını kılmak üzere Muratpaşa Mahallesi'ndeki Rahmet Camiine giden Belediye Başkanı Feyat Asya, namaz sonrası çocukların sevgi seli ile karşılaştı. Bir yandan mahalle sakinleri ile ayaküstü sohbet eden Başkan Asya, diğer yandan etrafını saran çocuklarla ilgilendi. Bu arada doğuştan görme engelli Mushab Üzel isimli çocukla karşılaşan Başkan Asya, onunla hasbihal ettikten sonra makam aracı ile tur atma talebini yerine getirdi. Başkan Asya, şoförlük yaptığı Mushab ile mahallede turlayarak hayalini gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre