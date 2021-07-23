BAŞKAN ASYA, GÖRME ENGELLİ MUSHAB'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN ASYA, GÖRME ENGELLİ MUSHAB'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

BAŞKAN ASYA, GÖRME ENGELLİ MUSHAB'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab'ın talebini yerine getirerek hayalini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab'ın talebini yerine getirerek hayalini gerçekleştirdi. Cuma Namazını kılmak üzere Muratpaşa Mahallesi'ndeki Rahmet Camiine giden Belediye Başkanı Feyat Asya, namaz sonrası çocukların sevgi seli ile karşılaştı. Bir yandan mahalle sakinleri ile ayaküstü sohbet eden Başkan Asya, diğer yandan etrafını saran çocuklarla ilgilendi. Bu arada doğuştan görme engelli Mushab Üzel isimli çocukla karşılaşan Başkan Asya, onunla hasbihal ettikten sonra makam aracı ile tur atma talebini yerine getirdi. Başkan Asya, şoförlük yaptığı Mushab ile mahallede turlayarak hayalini gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Ahmet Kural Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞKAN ASYA, GÖRME ENGELLİ MUSHAB'IN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.07.2021 17:21:26. #1.13#

title