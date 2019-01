Başkan Asya Gönüllü Sandık Görevlileri ile Bir Araya Geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gönüllü sandık görevlisi gençlerle bir araya gelerek, "31 Mart'ta da yine sizlerin gayreti ve desteği ile başaracağız" dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gönüllü sandık görevlisi gençlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, Başkan Asya'ya eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, 5 yıl içinde yapılan hizmetlere ve yeni dönem için planlanan projelere değindi. Yeni bir sürece girdiklerini söyleyen Başkan Asya, "31 Mart'ta yapılacak seçimler için yeni bir süreç başladı. 13 aday adayı arkadaş yarıştık. Ben bu vesile ile onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar, nezaket örneği sergilediler. Bizler yeniden aday gösterildik ve bir yola çıktık. Hizmet edeceğimiz kadar var olacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla yeni hedeflerle halkımızın karşısına çıkacağız. Bakıyoruz ki bu şehrin kangren haline gelen, yıllarca süren hiçbir sıkıntısı kalmadı. Altyapı çalışmaları başladı, devam ediyor. İçme suyu projesi hazır, ihalesi yapılıyor. Doğalgaz yüzde 90'a ulaşılır hale geldi. İçme suyu şebekeleri ve depolarını değiştirdik. Asfalt ve kaldırım çalışmaları şu anda ciddi bir seviyeye ulaştı. Sosyal belediyecilikte kültür ve bilgi evleri; kadınlar, çocuklar ve gençler için ortalama günde bin kişiye ulaşma fırsatı buluyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz sayesinde başarılı olduk" diye konuştu.

Seçim gününe kadar bir yandan sahada, bir yandan teşkilat içinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getiren Asya, "31 Mart sabahı değil de sanki yarın sabah seçim olacakmış gibi teşkilat olarak seçim heyecanını her an yaşıyoruz. Seçim ve sandık çalışmaları konusunda istişarelerimizi sürdürüyoruz. 31 Mart 2019 tarihine kadar gece gündüz demeden her geçen gün çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bugün bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Allah emeklerimizi boşa vermesin" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA