BAŞKAN ASYA, GELENEĞİ BOZMUYOR HALK BULUŞMALARININ BU HAFTAKİ DURAĞI KALE MAHALLESİ OLDU Belediye Başkanı Feyat Asya, her hafta farklı bir mahallede olmak üzere gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' geleneğini bozmuyor. Başkan Asya, bu hafta Kale Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Tarihi Ulu Cami yanında bir çay evinde düzenlenen toplantıda Başkan Asya, yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Soğuk havaya rağmen yoğun bir katılımın olduğu Halk Buluşmasında, Başkan Asya sunumunun ardından Kale Mahallesi sakinlerinin sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinledi.

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