BAŞKAN ASYA, ESNAF ZİYARETLERİ İLE GÖNÜLLERE DOKUNUYOR Belediye Başkanı Feyat Asya, yoğun iş sezonuna rağmen esnaf ziyaretlerini ihmal etmiyor. Günün büyük bir kısmı sahada olan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışmalarını takip etmenin yanı sıra vatandaşlarla iç içe olmayı sürdürüyor. Kış mevsiminin yaklaştığı bugünlerde üstyapı çalışmalarını hızlandıran Muş Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında devam eden çalışmaları yağışlar öncesi tamamlayarak halkın hizmetine sunmanın mücadelesini veriyor. Hemen hemen her gün şehir merkezindeki çalışma alanlarını inceleyen Başkan Asya, bu sırada esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geliyor. Görev süresi boyunca vatandaşlarla hep iç içe olan Başkan Asya, rutin hale getirdiği bu ziyaretlerle talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyerek çözüm gerektiren konularla bizzat ilgileniyor. Ziyaretlerinde önemli iki güzergah olan İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri ile sınırlı kalmayan Başkan Asya, şehrin en ücra noktasında faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek gönüllere dokunuyor. Vatandaşlarla hep diyalog halinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, "Göreve geldiğim ilk günden itibaren hemşehrilerimiz ile aramızdaki bağı hep güçlü tuttuk. Bu anlayışımızı hakim kılarak şehrimizi, vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda bire bir muhatap olduk. Seçimden seçime değil, sürekli sahada vatandaşlarımızla olduk. Altyapı gibi şehirle birlikte bizleri de yıpratan zorlu çalışma koşullarında bile hemşehrilerimizin yanında olduk. Hayat konforlarını olumsuz etkilediğimiz o dönemde sitemlerini bizzat dinledik ve çalışmalarımızın detaylarını ileride yapacaklarımızı kendileri ile paylaştık. O zaman eleştirilerini aldığımız vatandaşlarımızın bugün takdirlerini alıyoruz elhamdülillah. Birkaç yıl önce şantiye halinde olan kadim şehrimizi bugün modern bir görünüme kavuşturduk. Daha işimiz bitmedi. Yaptıklarımız ile yetinmeyeceğiz. Daha iyisini, en güzelini halkımızla buluşturmak için gayretlerimiz devam edecek. Çünkü bizim bu aziz halka hizmet sözümüz var. Bıkmadan yorulmadan vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir şehir için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizlere güvenen hemşehrilerimizin güvenini boşa çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız" dedi.

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