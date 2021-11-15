BAŞKAN ASYA, EĞİTİMCİLERE MUŞ'TAKİ DEĞİŞİM DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI Belediye Başkanı Feyat Asya okul ziyaretleri kapsamında Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Okul Müdürü Nazmiye Barutçu tarafından karşılanan Başkan Asya, daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet etti. Görev süresi içerisindeki yatırım ve projeler hakkında öğretmenleri bilgilendiren Başkan Asya, merak ettikleri konuları açıklığa kavuşturdu.

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