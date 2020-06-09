Başkan Asya, DSİ Bölge Müdürü Şahna'yı ağırladı Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna'yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, geçtiğimiz aylarda Van bölgeye ataması yapılan Şahna'ya yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediyenin faaliyetleri hakkında misafirlerini bilgilendiren Başkan Asya, kurumları yakından ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Devlet Su İşlerinin Karni Deresi'nde gerçekleştirdiği ıslah çalışması sonrası Muş Belediyesinin söz konusu alanda önemli bir rekreasyon alanı oluşturduğunu kaydeden Başkan Asya, aynı çalışmaya benzer bir projeyi de Çar Çayı kenarında yapmayı planladıklarını ifade etti. Karni Deresi ve Çar Çayı'nda kurumlar arası işbirliği ile yapılması gereken çalışmaların olduğu belirten Başkan Asya, bu şekilde Muş'a önemli kazanımların sağlanabileceğini söyledi. Muş Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan konular üzerine Bölge Müdürü Şahna ile istişarelerde bulunan Başkan Asya, söz konusu taleplere ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya'ya teşekkür eden Bölge Müdürü Şahna da, kurumlar arası uyum ve işbirliğinin önemine değinerek, Muş'ta yapılması gereken çalışmalarla yakından ilgileneceklerini ifade etti. Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.

Bölge Müdürü Şahna'ya ziyarette DSİ 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat da eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İHA