Başkan Asya'dan yapılandırma uyarısı

Muş Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye borcu olan vatandaşların yapılandırma süresinin uzatılması fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Resmi gazetede yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre, temizlik, ilan, reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Vatandaşlarımızın 31 Ocak'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor. Borçlar peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödenebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım