Başkan Asya'dan Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Asya'dan Ramazan Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan Ramazan Bayramı mesajı
21.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:51

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bu yıl 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş halkının ve tüm İslam aleminin bu özel gününü kutladı. Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade eden Başkan Asya, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı bu yıl farklı bir Ramazan ayı yaşadık ve buruk bir bayram yaşıyoruz. 11 Mart itibari ile ülkemizde görülmeye başlanan vakaların devlet büyüklerimizin ve ilgili kurumların başarılı yönetim anlayışı ile kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Bu süreçte bizler de kendi yerelimizde halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı gerekli önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Başarılı yönetilen bir sürecin sonlarına doğru bayram vesilesi ile insanların bir araya gelerek kötü sonuçların yaşanmasını eminim kimse istemezdi. Dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmadığını düşünüyorum. Mesele toplumsal sağlık olunca elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız ve aynı sofrada buluşacağımız günlerin yakın olması duası ve dileğiyle herkese hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim" dedi.

Başkan Asya, 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayıp 26 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Muş Belediyesinin ihtiyaç duyulan tüm birimleri ile vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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