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Başkan Asya'dan Ramazan ayı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

23.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:52
Başkan Asya'dan Ramazan ayı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayı başlangıcı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar korona virüs salgını dolayısıyla bu yılki Ramazan ayını buruk karşılasak da evlerimizde yapacağımız ibadetlerle, ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

Ramazan ayının önemine dikkat çeken Başkan Asya, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazan-ı Şerifin ülkemize, bölgemize, ilimize, milletimize hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Bolluk ve bereketin had safhada olduğu bu kutsal ay, insanlığa sunulan nimetlerin farkına varılması, dayanışma ve paylaşma için en uygun zamandır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde bulunduran bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Ramazan-ı Şerif münasebetiyle sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını diliyorum. Bugünlerin feyz ve bereketiyle bütün insanlığın ve İslam Aleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hakim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz, milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını dilerim. Ülke olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüs salgının bir an önce sona ermesini diler, mübarek Ramazan-ı Şerifin tüm İslam Alemine ve hemşehrilerime hayır, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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