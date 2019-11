Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı

22.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:44

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.



Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesi ve ileriye yönelik olumlu davranışlar kazandırılması görevini yerine getirmekte olan öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz dünyasında olduğu gibi; ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Her platformda beyan ettiğim gibi insana yatırım önceliğimizdir. Bu anlamda insana yatırımın en önemli unsuru olan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onların çocuklarımız için gösterdikleri üstün gayret ve azmin destekçisi olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bilgi üretimi hayati bir önem kazanmıştır. Bilginin kaynağı olan eğitim gönüllüleri öğretmenlerimiz, yarınlar adına umut bağladığımız en büyük güçtür. Yaşamın her döneminde eğitim öğretime büyük bir gereksinim bulunmaktadır. Bu kutsal görevi sürdüren, bugünlerin ve yarınların mimarı öğretmenlere, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstlenen öğretmenlerimiz, hepimizin baş tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA