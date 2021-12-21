BAŞKAN ASYA'DAN MUSİAD'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ - Haberler
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BAŞKAN ASYA'DAN MUSİAD'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

BAŞKAN ASYA'DAN MUSİAD'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ASYA'DAN MUSİAD'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ Belediye Başkanı Feyat Asya, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSIAD) Muş Şube Başkanlığını ziyaret etti.

MUŞ (Habermetre) - BAŞKAN ASYA'DAN MUSİAD'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ Belediye Başkanı Feyat Asya, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSIAD) Muş Şube Başkanlığını ziyaret etti. Şube Başkanı Ferhat Üzel ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Başkan Asya, MÜSİAD Genel Merkezi tarafından hükümetin ekonomi politikasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak bu sayede her türlü sıkıntıların bertaraf edileceğine dikkat çekildi.

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