BAŞKAN ASYA'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞKAN ASYA'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI.

BAŞKAN ASYA'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI.
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ASYA'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

BAŞKAN ASYA'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 950. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi. Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Asya, Malazgirt Zaferi'nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti. Büyük Komutan Sultan Alparslan'ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını ifade eden Başkan Asya, "Malazgirt zaferi gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu'nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu'da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı. "Malazgirt zaferi etkinliklerine tüm halkımız davetlidir" Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik yapılacağını kaydeden Başkan Asya, "Şehrimizin yarınlara dair umutlarını yeşertecek, halkımızın geçmişi ile bağını güçlendirecek, gençlerimize özgüven aşılayacak bir kutlu zaferin temsilcilerinin muazzez ruhları, 26 Ağustos 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Malazgirt meydanında şad edilecek inşallah. Vatanımızı bizlere yurt kılan ecdadımızın aziz hatırasını yad edecek bu muazzam etkinlik, yurdumuza, yuvamıza, obamıza ve otağımıza göz diken dahili ve harici bahtsızlar için korkutucu bir mesaj; varlığımızla övünen, sadamızla şenlenen İslam ümmeti için sevinçli bir muştudur. Değerli halkımızın bu müstesna günde bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyor, sevincimize ortak olmanız temennisiyle en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Erol Bulut Sergen Yalçın Hikmet Karaman Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAŞKAN ASYA'DAN MALAZGİRT ZAFERİ MESAJI. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:40:07. #1.14#

title