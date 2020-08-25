Başkan Asya'dan Malazgirt zaferi mesajı
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Başkan Asya'dan Malazgirt zaferi mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya'dan Malazgirt zaferi mesajı
25.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:07

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi. Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Asya, Malazgirt Zaferi'nin sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti. Sultan Alparslan'ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını ifade eden Başkan Asya, "Malazgirt zaferi gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu'nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Asya mesajın devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu'da, millet olarak barış içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Geleceğimize duyduğumuz güvenin teminatı, geçmişimizdir. Amacımız, geçmişimizden aldığımız ilhamla, dünya ülkeleri arasında varlığımızı onurlu bir şekilde devam ettirmektir. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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