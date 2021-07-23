BAŞKAN ASYA'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI .
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BAŞKAN ASYA'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI .

BAŞKAN ASYA'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI .
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Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında normalleşme sürecinde koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesi vurgusu yaparak tüm Muş halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti Belediye Başkanı Feyat Asya Kurban Bayramı dolayısıyla...

Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında normalleşme sürecinde koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin ihmal edilmemesi vurgusu yaparak tüm Muş halkının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti Belediye Başkanı Feyat Asya Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı. Başkan Asya mesajında, "İnancımızda önemli bir yere sahip olan bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu mübarek gün hürmetine insanlık olarak maruz kaldığımız koronavirüs salgının bir an önce hayatımızdan çıkmasını nasip etsin" dedi. Başkan Asya mesajında şu ifadelere yer verdi: "Manevi dünyamızda ayrı bir yere sahip olan Kurban Bayramı'nı bu yıl da kutlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnsanların kurban ibadetini yerine getirerek Allah'a yakınlaşma gayretinde oldukları bu özel gündeki paylaşımlar, dayanışmanın en iyi örneklerinden birisidir. Bu özel günler sayesinde meydana gelen birlik ve beraberlik bağlarının daha da kuvvetlendiğine inanıyoruz. Bayramlar, sıkıntılı süreçler için birer fırsattır. Allah kardeşliğimizi daim ederek, ülkemizdeki huzuru gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracak şartları bizlere nasip eylesin. Bu bayramın toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bir milat olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bayramlar, dertlerin ve üzüntülerin bir nebze de olsa unutulduğu, umutların yeniden yeşerdiği, birbirimize ve toplumun tüm fertlerine karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi asli duyguların en içten yaşandığı günlerdir. Paylaşma ve yakınlaşmanın doruğa çıktığı bu müstesna günlerin dargınlıkların unutulmasına, kesilen kurbanların, yapılan ibadetlerin yüzü suyu hürmetine Yüce Rabbimizden mazlumlara güç ve kuvvet vermesini, insanlığın mutluluğuna, millet olarak huzurlu bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Asya, mesajının sonunda, Belediye olarak vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, görevli personellerin bayram süresince vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti. Ayrıca Başkan Asya, mesajında koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşların bayram ziyaretlerini kontrollü bir şekilde yapmalarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Habermetre

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