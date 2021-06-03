Başkan Asya'dan İtfaiye Ekiplerine Teşekkür ve Geçmiş Olsun Ziyareti
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Başkan Asya'dan İtfaiye Ekiplerine Teşekkür ve Geçmiş Olsun Ziyareti

Başkan Asya'dan İtfaiye Ekiplerine Teşekkür ve Geçmiş Olsun Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personellerle bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezinde meydana gelen yangına gerekli müdahaleyi yaparak mal ve can kaybının yaşanmaması için gayret sarf eden itfaiye erlerine teşekkür eden Başkan Asya, müdahale sırasında yaralanan personellere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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