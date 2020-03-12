Başkan Asya'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı
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Mehmet Akif Ersoy, Asya, Muş, Güncel

Başkan Asya'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

12.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:48
Başkan Asya'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıl dönümü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.


İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Asya, İstiklal Marşımızın mili şuur, birlik ve beraberlik duygularının en güzel şekilde yansıttığını belirtti. Başkan Asya, "İstiklal Marşımızın bizim için anlamı hiçbir zaman göz ardı edilemez. İstiklal Marşı'nın ifade ettiği manayı anlamak için vatanın o günkü halini bilmek ve vicdanlarda hissetmek gerekir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletine inanan, milletini seven, milletimizin ebediyete kadar hür ve bağımsız olarak yaşamasını isteyen, bu aziz millete yapılacak her türlü hizmetin karşılıksız olarak yapılmasını gerektiğini en açık şekilde ortaya koyan, bütün bunlar için büyük gayret gösteren, büyük şair, yazar, fikir ve eylem adamıdır" dedi.


İstiklal Marşı'nın belirlenme süresinde yaşanan olayların Mehmet Akif'in vatanına ne denli büyük bir aşkla bağlı olduğunun en büyük kanıtı olduğunu vurgulayan Başkan Asya, mesajını şu şekilde sürdürdü:


"İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı'nda milletimize vermiş olduğu üstün cesaret ve birlik mesajıyla savaşın kazanılmasında büyük bir rol üstlenirken, günümüzde de geçmişte yaşanan zorlukları bize hatırlatarak Türkiye Cumhuriyeti'nin daima bağımsız olması için bizlere güç vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde etmesinde, canlarını feda eden binlerce vatan evladını milli beraberlik ve birlik duygularını kalben hissederek o hisleri tüm milletine armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve şükran duygularıyla anarken, geçmişimizi unutmadan, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu daima hatırlayarak ülkemiz için durmadan çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz, tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğu şu dönemlerde, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden kenetlenmeye ve birlikteliğe daha fazla ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşünceler ile İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, bu anlamlı günün yıl dönümünü kutlarım." - MUŞ

Kaynak: İHA

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Manşet

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