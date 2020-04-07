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Başkan Asya'dan Berat Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini tebrik etti.

07.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:13
Başkan Asya'dan Berat Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini tebrik etti.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Asya, insanlık aleminin zor bir zamandan geçtiğini belirterek, bu mübarek gecelerin yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Asya, "Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir. İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. İnsanlık alemi olarak bugünlerde zor bir zamandan geçiyoruz. Bu mübarek gecenin yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kandil gecelerinin önemine dikkat çeken Başkan Asya, "Berat gecesinin, bağışlanma gecesi olduğunun bilincine vararak, hayatımızla ilgili bir muhasebe yapıp, tövbe etmeli ve Rabbimizin mağfiretinin doruk noktaya çıktığı bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Böylesi manevi derinliği yüksek olan gecelerde Yüce Yaradan'ın ilahi mesajına kulak verip, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) üstün ahlakını kendimize örnek almalıyız. İbadet ve dualarımızla Allah'a yaklaştığımız Berat Kandili'nin gönül dünyamızı temizlemek için bir fırsattır. Bu kutlu gecede birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirelim. Kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak büyüklerimizden hayır duaları alalım. Bu mübarek gecede, ülkemiz, ilimiz ve tüm Müslümanlar için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlar, insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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