Başkan Asya'dan açıklama

25.09.2019 10:28

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Şehrimize minnet ve gönül borcumuzu; 'egemen akıllara' şakşakçılık yapmayı prensip etmiş, 'ortak akıl birlikte yönetim' şiarını hazmedemeyen bir anlayışa elbette ki kurban etmeyeceğiz" dedi.



Başkan Asya tarafından yayımlanan açıklamada, "Çeyrek asırdan fazla bir süredir sürekli ertelenen, unutulan, üstüne paspas çekilen, birçok analiz ve tetkikte ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı ön görülen şehrin kangren sorunu haline gelmiş içme suyu şebekesi dahil tüm alt-yapı çalışmalarımızı art niyetle farklı yorumlama ve çarpıtma beyanatlarla karalamaya çalışanların hesap ve amaçlarının çok iyi farkındayız. Aklıselim ve vicdanı hür her hemşehrimizin takdir ve desteğini almış bu devasa çalışmalarımızda her türlü riski göz önüne alarak, ne makam ne dönem ne de siyasi gelecek telaşı içinde olmadan elimizi, gerekirse gövdemizi taşın altına koyma inancıyla kentimizi ve hemşehrilerimizi bu kamburdan kurtarmaya ve modern bir şehir inşa etmeye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.



Doğduğumuz günden vereceğimiz son nefese kadar hayat hikayemizin en önemli unsurunu temsil eden şehrimize, minnet ve gönül borcumuzu; 'egemen akıllara' şakşakçılık yapmayı prensip etmiş, 'ortak akıl birlikte yönetim' şiarını hazmedemeyen bir anlayışa elbette ki kurban etmeyeceğiz.



On yıllardır sağlıksız su şebekelerinden akan suyu içmek zorunda kalan hemşehrilerimizin yaşadığı sağlık problemlerini ve yapboz tahtasına dönüşmüş altyapı sorununu görmezden gelen anlayışın yüz yıllık su sorununu çözen Alparslan-2 Barajı'ndan kente su nakli projemizi ve sağlıklı yeni nesil şu şebekeleri döşeme çalışmalarımızı görmelerini beklemek abesle iştigalden başka bir şey değildir. Halkımız müferrih olsun. Ne bu anlayışa ne de bu anlayışı destekleyenlere takılmadan şehrimiz ve hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye ve kentimizi geleceğe taşımaya olan kararlılığımızdan ödün vermeden ilk günkü aşkla ortak akıl birlikte yönetim şiarıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA