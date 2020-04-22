Başkan Asya'dan 23 Nisan mesajı
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Feyat Asya, 23 Nisan, Asya, Muş, Güncel

Başkan Asya'dan 23 Nisan mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu özel bayramını kutlar, yarınlarının hep bayram havasında geçmesini temenni ediyorum" dedi.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:47
Başkan Asya'dan 23 Nisan mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu özel bayramını kutlar, yarınlarının hep bayram havasında geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Asya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yıldönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirtti. 23 Nisan 1920'de milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğunu belirten Başkan Asya, "Kurtuluş meşalesinin ateşlemesiyle başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla devam eden süreç, özgürlük ve bağımsızlık adına bir milletin verdiği mücadele sonucunda, kendi kendini yönetme iradesini eline alması ile son bulmuştur. Milli mücadeledeki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bugünlerde de yaşatılması en büyük temennimizdir" dedi.

23 Nisan'ın çocuklar için de özel bir gün olduğunu anımsatan Başkan Asya, "Geleceğin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Muş'umuzu iyi bir seviyeye getirmek için yürüttüğümüz bu görevde çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılama gayretinde olduğumuzu biz kez daha belirtmek istiyorum. Çocuklarımızdan beklediklerimizi hayata geçirebilmeleri için bize düşen sorumlulukları yerine getirmememiz gerektiği inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman neferlerini rahmetle yad eder, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu, sağlıklı bir hayat geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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