Başkan Asya'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
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Başkan Asya'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
30.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:02

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle mesaj yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm emekçilerin gününü tebrik etti. Başkan Asya, "Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim; alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutluyoruz. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında üretime katkı sunarak nafakasını çıkaran işçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Çünkü işçilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız olmazsa bizler de hizmet konusunda maalesef bir ilerleme kat edemeyiz. Muş Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi için gösterilen çabanın en önemli paydaşı emekçilerimizdir" dedi.

Emekçilerin cefakar ve fedakar gayretleri sayesinde vaat edilen hizmetlerin gerçekleştirebildiklerini belirten Başkan Asya,"Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. 'Ben değil biz' anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını emekçilerimizin sayesinde alıyoruz. Bu vesileyle öncelikle Muş Belediyesi bünyesinde çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Verilen emeğin karşılığını almak ne kadar güzel ise o karşılığı görmezden gelmek de bir o kadar zulümdür. Bunu çok iyi bilen biri olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğini esas alan bir anlayışla belediyemizi yönetiyoruz. Allah katında emek hakkı mübarek bir haktır. Bu hakkın karşılığını en iyi şekilde vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. İşçimizin, emekçimizin sözde değil özde yanındayız. Şunu unutmayalım ki en kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bu vesileyle tüm emektarların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, 1 Mayıs'ların anlamına uygun bir şekilde geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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