BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
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BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDUBelediye Başkanı Feyat Asya, sabahın erken saatlerinde şehir merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanı Feyat Asya, sabahın erken saatlerinde şehir merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 15 Temmuz Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, burada mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Daha sonra Bağlar Mahallesi'nde geçen Başkan Asya, DSİ Şube Müdürü Servet Fırat ile birlikte köprü inşaatını inceledi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. - Haberler
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