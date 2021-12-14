BAŞKAN ASYA, BİRİM AMİRLERİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI. 2022 YILI YATIRIM VE PROJELERİ ELE ALINDI - Haberler
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BAŞKAN ASYA, BİRİM AMİRLERİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI. 2022 YILI YATIRIM VE PROJELERİ ELE ALINDI

BAŞKAN ASYA, BİRİM AMİRLERİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI. 2022 YILI YATIRIM VE PROJELERİ ELE ALINDI
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ASYA, BİRİM AMİRLERİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI 2022 YILI YATIRIM VE PROJELERİ ELE ALINDI Belediye Başkanı Feyat Asya, haftanın ilk mesai günü Başkan Yardımcıları ve birim amirleri ile çalışmaları değerlendirmek üzere toplantı yaptı.

BAŞKAN ASYA, BİRİM AMİRLERİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI 2022 YILI YATIRIM VE PROJELERİ ELE ALINDI Belediye Başkanı Feyat Asya, haftanın ilk mesai günü Başkan Yardımcıları ve birim amirleri ile çalışmaları değerlendirmek üzere toplantı yaptı. Karla mücadele sürecinde izlenecek yol ile 2022 yılında yapılması planlanan projelerin ele alındığı toplantıda, strateji belirleme hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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