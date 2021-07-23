BAŞKAN ASYA, BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen program sonrası protokol üyeleri Garnizon Şehitliğine geçti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitlerin kabrine karanfil bırakılarak dualar edildi. Protokol üyeleri daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin Bayramlarını tebrik ettiler. Son olarak protokol üyeleri Çiftlik mevkiindeki polis kontrol noktasını ziyaret ederek görevi başındaki polislerin bayramını tebrik ederek bayramlaşma programını sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre