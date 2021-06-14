Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu ve Beraberindeki Heyetle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkını Gezdi
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Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu ve Beraberindeki Heyetle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkını Gezdi

Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu ve Beraberindeki Heyetle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkını Gezdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Feyat Asya, Ahlat ve Malazgirt programlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkını gezdi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Ahlat ve Malazgirt programlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkını gezdi. Başkan Asya, ziyaretin anısına Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a hediye takdim etti. Buradaki ziyaretin ardından Başkan Asya, misafirleri havalimanında uğurladı.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu ve Beraberindeki Heyetle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkını Gezdi - Haberler
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