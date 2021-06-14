Başkan Asya, Bakan Karaismailoğlu ve Beraberindeki Heyetle Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkını Gezdi

Belediye Başkanı Feyat Asya, Ahlat ve Malazgirt programlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkını gezdi.