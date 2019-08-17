Başkan Asya, 26 Ağustos'ta yapılacak etkinlikleri masaya yatırdı

17.08.2019 11:53

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ile Malazgirt Zaferi yıldönümünde yapılacak etkinliklerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi 948. yıldönümü kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Muş Belediyesinin tüm ekip ve araçlarını seferber eden Başkan Asya, etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Asya'nın birim amirleri ile yaptığı toplantıda, 26 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek olan kutlamalarla ilgili konular ele alındı. Başkan Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birim amirlerini uyardı. Belediyenin tüm ekiplerinin seferber edileceğini söyleyen Başkan Asya, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanma noktasında teyakkuzda olunması gerektiğini vurguladı. Araçların koordineli bir şekilde hizmet vereceğini kaydeden Başkan Asya, il dışından gelen ve merkezden ilçeye giden vatandaşların en iyi şekilde ağırlanmasını vurguladı. Başkan Asya yaptığı konuşmada, "Anadolu'nun kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olan ve tarihte büyük bir öneme sahip olan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 948. yıldönümünü 26 Ağustos'ta kutlayacağız. Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da etkinliklere katılarak bizleri şereflendirecek. Aynı şekilde görevde olan veya daha önce çeşitli kademelerde görev yapmış devlet büyüklerimizin yanı sıra binlerce misafir ilimize gelecek. Her zaman olduğu gibi bunda da bize yakışır bir ev sahipliği yapmamız lazım. 7'den 70'e gelen bütün misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferber olacağız. Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla bu sınavımızı da vereceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA