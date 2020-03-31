Başkan Asya, 2 aylık maaşını bağışladı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için 2 aylık maaşını bağışladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için 2 aylık maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Dayanışma Kampanyası' adı altında belediye başkanlarına, tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Muş'ta ilk açıklama Belediye Başkanı Feyat Asya'dan geldi. Başkan Asya, 2 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenen ihtiyaç sahipleri için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı.

Başkan Asya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 2 aylık maaşımı bağışlayarak katkıda bulunuyorum. Kıymetli iş adamlarımızı bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Rabbim, birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışma kültürümüzü daim ve kadim eylesin." - MUŞ

Kaynak: İHA