Başkan Aslan TDGF Başkanı Demür İle Görüştü

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkanı Menderes Demür ile bir araya geldi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demür ile Mersin'de görüştü.

Yapılan görüşmede Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun çalışmalarına ilişkin konuşuldu.

Burada bir açıklama yapan AGAD Başkanı Aslan; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demür ile beraber Tarsus'ta bir araya gelerek Türk Dünyası çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Bizleri Tarsus'ta ağırlayan Tarsus Medya Mensupları Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okan Çalışkan başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler