Başkan Aslan'ın acı günü
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Başkan Aslan'ın acı günü

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Başkan Aslan'ın acı günü

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın annesi vefat etti.

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Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın annesi vefat etti.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'ın annesi Selvi Aslan, bugün vefat etti. Merhumenin cenazesi Gürpınar ilçesi Koyunyatağı Mahallesi'nde defnedilirken, Memet Aslan ise acı haberi sosyal medya hesabından "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Demek ki anneler de bir gün evlatlarını bırakıp gidiyorlarmış. İyilik meleği, nur yüzlü canım annem Rahman ve Rahime yürüdü. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın" notuyla paylaştı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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