Başkan Aslan güven tazeledi

VAN (İHA) - Van Organize Sanayi Bölgesi ( Van Osb ) Genel Kurulunda 91 oy alan mevcut başkan Memet Aslan güven tazeledi.

Van Organize Sanayi Bölgesi ( Van Osb ) Genel Kurulu, bugün gerçekleşti. OSB toplantı salonunda düzenlenen kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından 141 delegeden 128'inin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Memet Aslan 91 oy alırken, başkan adayı Şemsettin Bozkurt ise 36 oy aldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı kurul sonunda mevcut başkan Memet Aslan tekrar başkanlığı seçildi.

Seçim sonunda kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Aslan, amacının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Van halkına hizmet etmek olduğunu ifade ederek, kurulda kendisini destekleyen desteklemeyen herkese teşekkür etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Politika