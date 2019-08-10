Başkan Aslan'dan Kurban Bayramı mesajı

10.08.2019 18:15

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramlar; birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin vuku bulduğu zamanlardır. Kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı iklimlerdir. Kurban Bayramının manevi ruhuna uygun kesilen kurbanlar; akrabaya, ihtiyaç sahibine ve mazlumlara ulaştırılarak 'Hazreti İbrahim'i bir duygu yaşanır. Bayramlar; birlikte yaşamanın, bir birimizi anlamanın, sabrın ve sebatın ruhumuza işlediği zamanlardır. Allah'ın rızası gözetilerek kesilen kurbanlar ve Allah'a kulluk görevlerimizden olan Hac farizasını eda etmek için kutsal topraklara ulaşan hacıların yaşamış oldukları duygu selini, birliği, beraberliği, paylaşmayı ve kardeşliği bütün hayatlarına yansıtacaklardır. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz bu Kurban Bayramının İslam coğrafyası ve tüm insanlık için bir milat olmasıdır. Zulmün, adaletsizliğin, çatışmaların, savaşların, sürgünlerin olmadığı; çocukların, kadınların, yaşlıların açlığa, sefalete mahkum olmadıkları bir dünya temennisiyle tüm insanlığın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA