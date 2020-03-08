Başkan Aslan'dan 'Kadınlar Günü' mesajı
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Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Kadınlar Günü, Van, Güncel

Başkan Aslan'dan 'Kadınlar Günü' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

08.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:04
Başkan Aslan'dan 'Kadınlar Günü' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Kadınlar bizim yarımızdan fazlasıdır. Onlar vefakardır, cefakardır, sabrın ve sebatın adıdır. Kadınlarımız, hem annelerimiz hem eşimiz, dostumuz ve çocuklarımızın anneleridir. Cennet onların ayakları altındadır. Onlar birer çiçektir. Onlara bakmayı, gözetmeyi, kollamayı, koklamayı bilmek gerek.İnsanlığın var oluşundan bu yana uygarlığın gelişmesindeki en büyük görevi kadınlar üstlenmiştir. Kadınlarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızı besler, eğitir, gözetir ve ömür boyu korurlar. Onlar, karşılıksız sevginin ete kemiğe bürünmüş halidir. Çocuğu ve sevdiği erkek için dünyanın en güzel kucağına sahiptir. Onlar zekidir, sevdiği erkeği vezir eder. Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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