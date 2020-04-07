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Organize Sanayi Bölgesi, Van, Güncel

Başkan Aslan'dan 'Berat Kandili' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:58
Başkan Aslan'dan 'Berat Kandili' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, yayımladığı mesajda, "Beraat; temize çıkmak, affa uğramak, beri olmak demektir. Bunalan gönüllerimizi ferahlatmaya, huzursuz kalplere şifa pompalamaya, hastaların şifasına, borçluların edasına, dertlilerin devasına, vesile olabilecek feyz ve rahmeti bünyesinde taşıyan ve kalp ile Mevla'sından dileyene, dilediği her meşru isteğin verileceği bir gecedir. Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (S.A.V)'e indirilen Kur'an bu gecede Levhi Mahfüz denilen özel mekandan dünya semasına topluca indirilmiştir. İbadete aşina olan kişilerin bu gece yapacakları nafile ibadet çok faziletlidir. Resülüllah Efendimiz buyurdular ki, 'kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa Allah-u Teala ona yüz melek gönderir, otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir, otuzu ondan dünya afetlerini giderir, onu da ondan şeytanın hilelerini uzaklaştırır.' Rahmet inmesine vesiledir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyurmuştur ki, 'Allah-u Teala bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca.' İnsanlık tarihin en zorlu sınavlarından birini verdiği bugünlerde, insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey bu olsa gerek. Rabbimize dua etmek, tevbe-i istiğfarda bulunmak, ilahi adalete yönünü çevirmek, Allah'ın razı olduğu fiilleri yapmak ve Rabbimizin rızasının olmadığı eylemlerden kaçınmaktır. İnsanlığının kurtuluşunun ancak Allah'ın ipine sarılarak olacağının idrakine varmamız lazım. Bu gecenin hürmetine Allah'tan dileğimiz tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgınından fakirin, fukaranın, mazlumun, yaşlının, çocukların ve tüm insanlığın çok daha acı tablolarla karşılaşmadan önlenmesidir. İnşallah bu gecede kılınacak namazların, yapılan samimi duaların ve düşkünlerin nidası hatırına hastalığın bir an evvel izole edilmesidir. Rabbim yar yardımcımız olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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