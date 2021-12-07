Başkan Aslan'dan Belediye Başkanı Kılınç'a ziyaret

ADIYAMAN (Bültenler) - Ziyarette konuşan Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan;" Göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Belediye Başkanımız Doktor Süleyman Kılınç ilimiz için büyük bir kazançtır. Yaptığı işlerde adaleti, hakkı, hukuku gözetlemesi kendi kişiliğini zaten ortaya koyuyor. Belediyecilik büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiği için kendilerine hem şahsım hem de Adıyaman halk adına teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Sayın başkanımız ekibi ile de koordineli çalışmanın ne demek olduğunu bütün kurumlara gösteriyor. Hepimiz biliyoruz ki belediyecilik ekip işidir ve Süleyman başkanımızın kurmuş olduğu ekip gerçekten işinin hakkını veriyor. Ümit ediyoruz ki bu başarıyı devam ettirir ve daha da iyi yerlere getirir" şeklinde konuştu.

Adıyaman belediye başkanı Doktor Süleyman Kılınç ise;" Adıyaman faal gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek;" Basın bizler için bir yol göstericidir. Halkın sorunlarını bizlere aktarmanın en önemli kaynağıdır. Bizler basın mensupları ile koordineli çalışarak başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Eğer ilimizde güzel şeyler oluyorsa bunun sebebi bütün kurumların birlikte koordineli çalışmasından dolayıdır. Evet sayın başkanımın da dediği gibi belediyecilik ekip işidir. Bizler ekibimizi kurduğumuzda en büyük gayemiz gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşlarımıza hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmekti ve inanıyorum ki bütün ekip arkadaşlarım da bu sorumluluklarının bilincinde. Bizler yaptığımız işleri istişare ile yapıyoruz. İstişare de en büyük destekçimiz hiç şüphesiz ki basın mensuplarıdır. Çünkü onların halka karşı gören gözleri ve duyan kulakları daha keskindir. Bizim en büyük amacımız yaşadığımız bu Huzurun ve Barış'ın başkenti olan şehri hak ettiği yere getirmektir. Böyle düşünen ve bu yolda yürüyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır" şeklinde konuştu

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