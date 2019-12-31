Başkan Aslan'dan 2019 yılı değerlendirmesi

31.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:15

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, 2019 yılının yüksek tansiyonda geçen bir yıl olduğunu ifade ederek, iş dünyası olarak 2020 yılından umutlu olduklarını söyledi.



2019 yılının dünya ekseninde bir çok kulvarda yüksek tansiyonlu bir yıl olduğunu ifade eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, küresel piyasaların adeta diken üstünde yürümek zorunda kaldığını söyledi. 2019 yılının birçok ülkede aşırı sağın yükselmesinden dolayı milliyetçiliğin ve korumacılığın öne çıktığı bir yıl olduğunu dile getiren Aslan, "İslama fobi gibi insanlığın utancı olan kavramlar ve eylemler çok konuşuldu. Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu itibariyle kendimizi bütün bu olayların içinde bulduk. Uluslararası piyasalardaki ekonomik durgunluk, resesyon riski, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısını direkt olarak etkiledi. Avrupa ülkeleri arasındaki uyumsuzluk ve Brexit süreci gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısını olumsuz etkiledi. Özellikle Trump'un ABD'nin başına gelmesinden sonra Amerikan ekonomisine yönelik korumacılık anlayışı ve ekonomik saldırgan tavırları, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bizim yanı başımızda yaşanan ve bizi direkt etkileyen ve zaman zaman egemenlik haklarımıza bile tesir eden Suriye ve Irak'ta ki olaylar, çatışmalar bizi siyasi, ekonomik, askeri ve diplomatik olarak etkilemiştir. Dünyada yaşanan açlık, sefalet ve düzensiz göç hareketleri, bizleri hem vicdani, hem insani ve hem de ekonomik olarak etkilemiştir. Sınırlarımızda yaşanan çatışmalar vekalet savaşları ve terör hareketleri bizi bir çok konuda etkilemiştir. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar ve mali yapımızı sarsmak için yapılan yaptırım tehditleri, döviz kuru hamleleri, ekonomik yapımızda bazı bozulmalara sebep olmuştur. Üretim maliyetleri yükselmiş, faizler artmış ve dolayısıyla ekonomimiz, enflasyonist baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Ancak hükümetin dik duruşu, yapılan reformlar, bütçe disiplini, sıkı para politikası ile kamuda sağlanan tasarruf tedbirleri ile kontrol altına alınmıştır. Reel sektörün çok etkilendiği bu ekonomik dalgalanma, bir çok iş yerinin kapanmasına, iflaslara ve konkordato ilanlarına sebebiyet vermiştir" dedi.



Yılın son çeyreğinde ekonomik toparlanmanın göreceli olarak kendisini gösterdiğini belirten Aslan, "Dövizdeki stabil görüntü, faiz oranlarındaki sistematik düşüş ve enflasyondaki belirgin gerileme 2020 yılı için bize umut vermektedir. Ekonomik güven endekslerinin yükselişe geçmesi, gelecek adına bizleri ümitvar kılmaktadır. Hükümetin üretim öncelemesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını önemsemesi, yüksek teknolojik üretimlerin önünü açma gayretleri,katma değerli ve ihracat odaklı üretimlere yönelmesi, reel sektörü ciddi şekilde motive etmiştir. Bu da 2020 için iş dünyasını umutlu kılmaktadır" ifadelerine yer verdi.



2020 yılından umutlu olduklarını vurgulayan Başkan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyada da para maliyetinin düşmesi ve parasal genişleme ile birlikte ülkemizin küresel risk primini minimize edersek, dış piyasalara güven aşılayabilir isek, ciddi bir dış sermaye girişini sağlayabiliriz. İnşallah 2020 ülkemiz için belirsizliğin son bulduğu, ileri demokrasinin tüm kaide ve kurallarının tahkim edildiği, adaletin her bir birey için eşit işletildiği, hukukun üstünlüğüne inanan bir anlayışın hakim olduğu, bağımsız ve tarafsız bir yargının hüküm sürdüğü, kişi hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmadığı, basın yayın hürriyetinin kısıtlanmadığı, mutlu, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde bir arada yaşadığımız bir dünya olacaktır. 2020'de ekonominin daha güvende olacağı, kaliteli büyümenin ve sürdürülebilir istihdam olanaklarının daha hakim olacağı, düşük faiz ve tek rakamlı enflasyon rakamlarının göründüğü bir yıl olacağı umudundayız. Bu anlamda 2020 yılında daha çok atılım, daha çok teknoloji, daha çok üretim ve daha çok ihracat diyor, bu duygularla 2020 yılının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." - VAN

Kaynak: İHA