Başkan Aslan'dan '2 Nisan' mesajı Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Her yıl coşkuyla kutlanan ilimizin düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü olan 2 Nisan Van'ın Kurtuluş Bayramını bu sene küresel salgın korona virüsü nedeniyle kutlayamıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemiz ve ilimizde ciddi bir şekilde etkileyen bu salgından ötürü insanların bir araya gelmesini engellemek ve sosyal mesafeyi korumak ve toplumun sağlığını düşünerek kutlamalar yapılamıyor.

Ama bizler kurtuluş bayramımızdan feyz alarak ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen bu küresel salgına karşı yeni bir kurtuluş mücadelesi yürütmemiz gerekir. Nasıl ki halkımız düşman işgallerine karşı birlik ve beraberliklerini sağlayarak, yetkili kurumların tüm direktif ve talimatlarını yerine getirerek devlet millet bütünleşmesini dağlayarak kurtuluş mücadelemizi gerçekleştirerek vatanımızın bağımsızlığını, halkımızın özgürlüğünü gerçekleştirdiysek, şimdi de aynı mücadele ruhu ile bilim ve teknoloji ışığında sağduyulu bir şekilde hiçbir panik ve provokasyona mahal vermeden birlik ve beraberlik içerisinde devlet millet bütünleşmesini sağlayarak bu küresel salgına karşı mücadele yürütmeliyiz. Dileğimiz bütün insanlığı tehdit eden bu salgının çok daha fazla zayiata sebebiyet vermeden kontrol altına alınmasıdır. Zorlu bir sınav verdiğimiz bu günlerde, ilimizin ve ülkemizin kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberliği, insanlarımızın sağlığı için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA