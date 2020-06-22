Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu
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Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçimler öncesi Küçük Sanayi Sitesi esnafına verdiği sözü tuttu.

Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu
22.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:37

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçimler öncesi Küçük Sanayi Sitesi esnafına verdiği sözü tuttu.

30 Mart yerel seçimleri öncesi Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 19. Cadde esnafı yaşadıkları yol sorunu gündeme getirmişti. Aşgın'da esnaflara belediye başkanı seçildiği taktir de yaşanan alt yapı sorunun çözüme kavuşturulacağı sözünü vermişti. Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde 19. Cadde'nin yollarının asfaltlanması ve tretuar yapımı için çalışma başlatıldı. Çalışmayla birlikte cadde asfalt ve tretuara kavuşurken, esnafta zaman zaman alt yapıdan kaynaklanan sorunlardan kurtuldu. KSS 19. Cadde esnafı bir program düzenleyerek Başkan Aşgın'a teşekkür ederek plaket verdi.

Belediye Başkanı aday adayı iken ilk ziyaretini kurum Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gerçekleştirdiğini anlatan Aşgın, "Henüz aday olup olmayacağım belli değildi. Orada bir söz vermiştim. Allah bize bu görevi nasip ederse bu güzel şehre esnafımızla beraber bu şehri istişare ederek yöneteceğiz demiştim. Yüce Allah bu görevi bize nasip etti bizde verdiğimiz sözde duruyoruz. Her anımızı, yaptığımız her işi istişare ile birlikte yapıyoruz. Tüm oda başkanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bizde esnaflarımızla birlikte olmaya, yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"KSS özel bir bölge"

Küçük Sanayi Sitesi'nin birçok ildeki Organize Sanayi Bölgeleri gibi üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan özel bir bölge olduğunun altını çizen Aşgın, "Biz burayı özel bildik. Seçim sürecinde sanayi sitemizin tamamını gezdim. İlk işimiz yol sorunu çözmek olacak dedik. Bugün o sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Hava şartları bizi biraz engelledi. İyi niyetle bir hedef koyarsanız Allah yardımcınız olur. Esnafımıza bir tane bağlantı yolu yapma sözü vermiştik. Bir hedef koyduk milletvekillerimiz, teşkilatlarımızın desteğiyle 3 tane bağlantı yolu yaptık. 19. Caddemize 2 bin 500 ton sadece asfalt döktük. 100 bin ton stablize döktük. Burada önemli ve ciddi bir çalışma yaptık. Burada esnafa yakışan bir yatırımı gerçekleştirdik. Sonra Mimar Sinan caddesinde yeni bir giriş yolu yapıyoruz. Hastanemizin karşısında Galericiler sitesinin yanından bir bağlantı yolu daha yapıyoruz. Gözümüze bakarsanız yüreğimizdeki güzelliği bu şehre hizmetkar olmanın bakışını gözüme bakıp anlarsınız. Yaptığımız çalışmaların ardında vekillerimizin imza var onlara da teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Millete hizmet etmek için aşkla çalıştıklarını dile getiren Başkan Aşgın, konuşmasında şunları kaydetti;

"Aşkla çalışan insanlarda da hiçbir beklenti olmaz. Sevgi ile aşk arasındaki farkta budur. Sevgi karşılıklıdır. Ama aşk öyle değildir. Hiçbir karşılık beklemeden sever. Milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla sadece hakkın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Bu anlamda esnaflarımızın yaptığı jest bizim için çok önemli çok anlamlı. Bütün mesaimiz gönülleri fethetmek için çalışıyoruz. Milletimizin gönlünü fethettikçe daha mutlu oluyoruz, daha mesut oluyoruz aşk ile çalışmaya devam ediyoruz. Millete hizmet noktasında kendimizi durduramıyoruz. Bütün enerjimizi, şevkimizi, heyecanımızı bu aziz millete hizmetkar olmaya ayırdık. Milletimizin içerisinde esnaf kardeşlerimizin bizim için her zaman özel bir yeri olmuştur. Esnafın içerisinde büyüyen, yetişen bir kardeşinizim. Bu nedenle gönlümde her zaman esnafımıza her zaman pozitif bir ayrımcılık olmuştur olmaya da devam edecektir. Esnafımız her şeyi fazlasıyla hak ediyor. Yaptığı hizmetlerden dolayı bütün esnaf gruplarına teşekkür ederim"

"Sağlıkta dünyada bir numarayız"

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, esnaf olmanın hayatın içinden gelmek, milletle hemhal olmak olduğunu belirterek, esnafların yokluğu da, varlığı da bildiğini ve milletin halinden anladığını söyledi.

Esnafın sorunlarıyla iç içe olan, milletin dertleriyle hemhal olan kendilerine dahi sorunları yansıtmayarak çözüme kavuşturmayan bir belediye başkanına sahip olduklarını anlatan Ceylan, "Millet ne isterse onu yapacağız dedik. Partimizin kuruluş ilkelerinden birisi buydu. Milleti merkeze alarak millete rağmen hiçbir çalışmaya imza atmayacağız dedik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ülkemiz hem dünya salgınla uğraşıyor. Bundan ders alacağımız çok şey var. Bu süreçte çok tedirgin olmayacağız. Ekonominin çarklarını döndüreceğiz ancak çokta rahat olmayacağız.

Kim ne derse desin sağlıkta dünyada bir numara olduğumuz görüldü. Sağlıkta en üst seviyde olduğumuz ortaya çıktı. Tüm sağlık çalışanlarıyla sağlıkta dünyada bir yıldız olduğumuzu herkese iptal ettik" şeklinde konuştu.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve esnaflar katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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