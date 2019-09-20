Başkan Aşgın Velipaşa Hanını inceledi

20.09.2019 15:52

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan Velipaşa Hanı'nda incelemelerde bulundu.



Restorasyon çalışmaları devam eden Velipaşa Hanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yetkililerden restorasyonun gidişatı ile ilgili bilgi aldı.



Biran önce restorasyonu tamamlayarak Velipaşa Hanını Çorum'a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Binanın kötü durumda olan ana taşıyıcıları aslına uygun olarak değiştirildi, güçlendirme işlemi tamamlandı. Çatı kaplaması ve duvar sıvası yapılarak pencereleri takıldı. Yapılan işlemlerin hepsi de yapının mimari olarak aslına uygun biçimde yapıldı. Elektrik tesisatı, mekanik işleri, tavan ve döşeme kaplamaları yapıldıktan sonra çevre düzenlemesini de yaparak Velipaşa Hanını hizmete açacağız" dedi.



'Şehrimizin ve ülkemizin turizmine katkı sağlayacak'



Çorum'un kültür anlamında çok köklü bir tarihi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, yakın dönem kültür miraslarını tekrardan hayata döndürerek turizme kazandıracaklarını belirtti.



Çorum Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerinin haricinde şehre kimlik ve misyon kazandırma görevlerini üstlendiklerini belirten Başkan Aşgın, "Çorum, gerek Hattilere kadar uzanan 7 bin yıllık tarihi gerekse son dönem Osmanlı mimarisi ve kültürel özelliklerini taşıyan yapılarla turizm anlamında da önemli bir merkez. Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan bu mimari eserleri ihya ederek şehrimize kazandıracağız. Eski Karakol Binamızın restorasyon işlemini tamamladık yakında Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezimiz orada hizmet verecek. Velipaşa Hanının restorasyon işlemlerinde önemli bir bölümü geride bıraktık, kalan işlerini tamamlayıp butik otel tarzında hizmete sunacağız. Tarihi Çöplü Arastamızda proje çizim aşamasına getirdiğimiz bir restorasyon ve ihya işlemi devam ediyor. Buralardan sonra Tarihi Çorum Kalesinin restorasyon çalışmasını da yapacağız. Bütün bunlar hizmete açıldığında şehrimizin turizm anlamında önemi daha da artacak" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA