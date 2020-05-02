Başkan Aşgın, sokak ve yaban hayvanları için kendi elleriyle yem hazırladı
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Başkan Aşgın, sokak ve yaban hayvanları için kendi elleriyle yem hazırladı

Başkan Aşgın, sokak ve yaban hayvanları için kendi elleriyle yem hazırladı
02.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:53

Çorum Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Çorum Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Belediye ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında insanların evde olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için beslenme noktalarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor. Ekipler ayrıca Sıklık Tabiat Parkı fauna tanıtım alanında bulunan yabani hayvanlarında bakımlarını düzenli olarak yapıyor.

Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin ile birlikte Sıklık Tabiat Parkında bulunan fauna alanını gezen Başkan Aşgın, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Aşgın, ayrıca alandaki yaban hayvanları için kendi elleriyle yem hazırladı.

Aşgın, Sıklık Tabiat Parkını Çorum halkı için hayatın normale döneceği günlere hazırladıklarını söyledi.

Par içerisinde karaca, geyik, yabani keçi ve yaban koyunlarının da bulunduğu güzel bir hayvanat bahçesinin bulunduğunu hatırlatan Aşgın, "Buradaki hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Buradaki hayvanlarımızın beslenme ve bakımlarını yaz kış demeden aksatmadan yapıyoruz. Sadece buradaki hayvanlar değil; hep birlikte aynı şehri paylaştığımız tüm sokak hayvanlarımızı da her gün beslenme ve sağlık konularında yalnız bırakmıyoruz. Özellikle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve hayvan haklarıyla ilgili bazı sivil toplum örgütlerimizle beraber yaptığımız organizasyonlarla sokak hayvanlarımızı yemliyor, onların aşı ve bakımlarını yapıyoruz. Aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz ve tüm sokak ve yaban hayvanları da bize emanet" dedi.

Aşgın, evde kal sloganını yineleyerek, sokak ve yaban hayvanlarının bakımlarını belediye olarak tüm hayvanseverlerin yerine Çorum Belediyesi'nin yaptığını ve vatandaşların tehlike tamamen geçene kadar evlerinde kalmaya özen göstermeleri gerektiğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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