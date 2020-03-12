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Halil İbrahim Aşgın, Antalya, Çorum, Spor

Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi güreşçilerine kispet hediye etti.

12.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:30
Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi güreşçilerine kispet hediye etti.


Tarihi Antalya ve Edirne başta olmak üzere düzenlenecek geleneksel yağlı ve karakucak güreş müsabakalarına katılacak pehlivanların antrenmanlarını izleyen Başkan Aşgın, pehlivanlara moral verdi.


Antrenmanı bir süre izleyen Başkan Aşgın, antrenman sonrası da güreşçilerle sohbet etti. Çorum Belediyesi olarak ata sporu olan güreşe ve güreşçiye her zaman destek olduklarını ifade eden Aşgın, "Çorum tarihte önemli pehlivanlar yetiştirmiş bir kenttir. Bu gurur hepimizindir. İlimizde yetişen gençlerimizin ve çocuklarımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Genç pehlivanlarımızdan Tevfik Kış, Nazmi Avluca gibi dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyoruz" dedi.


'Kırkpınar'dan derecelerle döneceğiz'


Çorum'da özellikle minder güreşinde çok başarılı pehlivanların yetiştiğini vurgulayana Başkan Aşgın, "Minder güreşinin yanı sıra yağlı güreşi de çok önemsiyoruz. Ahmet Selbest kardeşimizi Antalya'dan getirerek ilk adımı attık. Pehlivanlarımız zorlu bir çalışma süreci geçirdi. Antalya'dan başlayacak müsabakalardan Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kadar tüm müsabakalarda pehlivanlarımızın derece yapacaklarına inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah Kırkpınar'dan başarılı derecelerle döneceğiz." şeklinde konuştu.


'Güreşçilerimizi unutturmayacağız'


Geçtiğimiz sene büyük bir organizasyon ile karakucak güreşlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Aşgın, bu sene içerisinde de geniş katılımlı bir yağlı güreş organizasyonu planladıklarını söyledi.


Aşgın, "Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden milli gururumuz, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, hemşehrimiz Tevfik Kış ile ilgili 29 Mayıs'ta bir panel düzenleyeceğiz. Hemen ardından Kırkpınar ve diğer büyük güreşlerde derece yapmış büyük isimlerin de katılacağı, yoğun katılım beklediğimiz büyük bir yağlı güreş organizasyonu gerçekleştireceğiz."ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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