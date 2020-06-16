Başkan Aşgın KKS'de yol yapım çalışmalarını inceledi Çorum Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesine bağlantı yollarından biri olan KSS 19. Caddedeki çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesine bağlantı yollarından biri olan KSS 19. Caddedeki çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cemilbey Yolundan KSS'ye bağlanan yoldaki asfalt çalışmalarını AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte inceledi.

Mimarsinan Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker, Çorum Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu inceleme gezisinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim sürecinde Küçük Sanayi Sitesi esnafının kendilerinden ilave bir bağlantı yolu açılması talebi olduğunu hatırlatarak "Adaylık sürecinde esnafımız bizden bir bağlantı yolu istemişti. Biz şuan 3. bağlantı yolumuzu açıyoruz. Bugün itibariyle bağlantı yolumuzun, 19. Caddenin altyapısını tamamladık. İnşallah Cemilbey yolundan 19. Cadde ile Küçük Sanayi Sitesine geniş bir giriş sağlıyoruz. 3 bin ton asfalt döküyoruz. Bu bölgedeki çalışmamız sadece 19. Caddeyle de sınırlı değil. Buradaki çalışmamız ile 19. Caddenin etrafındaki diğer tüm sokakları da asfaltla buluşturuyoruz. Esnafımıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

Seçim dönemi verdikleri sözlerin tamamıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bazı projelerin tamamlandığını, bir kısmı ile ilgili de önemli aşamalar katettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, "Çalışmalarımızda milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle, Encümen Üyelerimizle ve muhtarlarımızla gönül gönüle, el ele veriyoruz. Birlik olunca dağlar aşılıyor. Daha yapacağımız çok iş var. Biz aşkla çalışmaya devam ettikçe önümüzde hiç bir engelin olmayacağını görüyoruz." diye konuştu.

'KSS'ye itfaiye müfrezesi'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, KSS 19. Caddede devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaparken bir de müjde verdi. Aşgın, KSS esnafının kendilerinden yoğunlukla itfaiye müfrezesi talebi olduğunu hatırlatarak "KSS'ye de hizmet edecek şekilde şehirler arası otobüs terminalimizde itfaiye müfrezesi kuruyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın sonuna geldik. İhalemizi yaptık. Önümüzdeki haftalarda çalışmalarımızı tamamlayıp bu sözümüzü de gerçekleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

"Belediye Başkanımızla başarılı bir süreç geçiriyoruz."

KSS 19. Caddedeki inceleme gezisinde AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada KSS'ye bağlantı yolu olan 19. Caddenin açılmasıyla birlikte bölgedeki araç trafiği yoğunluğunu rahatlatacağını söyledi.

Milletvekili Ceylan, "19 yıldır milletle beraber bu yolu yürüyoruz. Bundan sonra da Çorum'un güzel insanlarına AK belediyeciliğin neler yaptığını hem göstereceğiz hem de anlatacağız. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın neler yaptığını herkes görüyor. Başkanımızla birlikte başarılı bir süreç geçiriyoruz. 31 Mart'ta ne söz verdiysek bunları tamamlayacağız. Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Ne kadar teşekkür etsek azdır'

Çorum Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç da, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan bu yolla ilgili bir taleplerinin olduğunu ve kendisinin de yolun yapılması için söz verdiğini hatırlatarak "Başkanımız baharın gelmesiyle birlikte yolun yapılacağını söyledi. Kendisinden Allah razı olsun. Yapılan bu yolla birlikte esnafımız rahat edecek. Bu konuda başkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA