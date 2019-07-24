Başkan Aşgın gazetecilerle buluştu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Gelişen teknolojiyle birlikte bir haberin günümüz dünyasında bir tuşla dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaştığını dile getiren Aşgın, Çorum'un imajının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çorum'un güzel bir şehir olduğunun altını çizen Başgan Aşgın, "Yerin altında ve üstünde bütün renkleriyle çok güzel. Bütün mahalleleri, farklı düşünceleri ve insanları ile güzel. Bazen yaptığımız haberlerin şehrimizin imajına zarar verdiğini üzülerek görüyoruz. Birilerini sevmediğimiz için yazılıp çizilen haberler Çorum'du olumsuz etkiliyor. Çorum'u basın mensupları da seviyor. Yaptığımız haberin şehrin imajına nasıl katkısı olur diye düşünürsek memnun oluruz. Ama takdir sizin. Eğer böyle yaparsak şehrimizin için güzel katkılar sunarız. Bu konuda hassasiyetinizi biliyor, takdir ediyorum ama daha iyi olması noktasında istirhamım olsun istedim" dedi.

Yerel basına sosyal içerikli aktivite ve projelerde destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Aşgın, "Sosyal projelerde daha fazla katkıda bulunmak isterim. El ele gönül gönüle daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Programda Belediye Başkan Yardıcmıları Alper Zahir Zahir, Turhan Candan, İsmail Yağbat, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik de hazır bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA