Başkan Aşgın devreye girdi, yaşlı çift ilk doz aşısını yaptırdı
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Başkan Aşgın devreye girdi, yaşlı çift ilk doz aşısını yaptırdı

Başkan Aşgın devreye girdi, yaşlı çift ilk doz aşısını yaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da korona virüs aşısı yaptıramayan yaşlı çift Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'nın devreye girmesiyle ilk doz aşılarını yaptırdı.

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Çorum'da korona virüs aşısı yaptıramayan yaşlı çift Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'nın devreye girmesiyle ilk doz aşılarını yaptırdı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehitler Parkı'nı ziyaret etti. Park içerisinde kütüphane kurulu çalışmalarını inceleyen Başkan Aşgın, daha sonra parkta karşılaştığı vatandaşlar sohbet etti.

Bir kamelyada sohbet ettiği 84 yaşındaki Hüseyin Teryaki'ye korona virüs aşısı olup olmadığını soran Başkan Aşgın, hayır yanıtını aldı.

Aşgın'ın nedenini sorması üzerine Teryaki, "Başkanım benim okumam, yazmam yok. Sıra almayınca aşı olamıyormuşuz. Bende sıra alamadım" dedi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'yı telefonla arayan Başkan Aşgın, "Hocam Şehitler Parkı'nı ziyaret ettik. Burada Hüseyin amcamız var. 84 yaşında eşi rahatsızmış. Kimsesi de yok. Korona virüs aşısı sırası gelmiş ancak sıra almayı bilmediği için aşılarını yaptıramamışlar. Hüseyin amcamıza evinde aşı yaptırma şansımız var mı?" diye sordu.

Evet yanıtını veren İl Sağlık Müdürü Sobacı, Hüseyin Teryaki'yi bulunduğu yerden araçla alarak aşısını yaptırabileceklerini ifade etti.

Eşiyle birlikte aşı olacağını dile getiren Teryaki, Başkan Aşgın'a yardımları için teşekkür etti.

Tiryaki'nin bilgilerini İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından sağlık görevlileri yaşlı adamın evine giderek Teryaki çiftçinin korona aşısının ilk dozunu yaptı. - ÇORUM

Başkan Aşgın devreye girdi, yaşlı çift ilk doz aşısını yaptırdı
Başkan Aşgın devreye girdi, yaşlı çift ilk doz aşısını yaptırdı
Başkan Aşgın devreye girdi, yaşlı çift ilk doz aşısını yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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