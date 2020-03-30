Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest
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Halil İbrahim Aşgın, Türkiye, Çorum, Yerel

Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest

- Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest Çorum Belediyesi gazetecilere koroyucu kit seti hediye etti Çorum Belediye Başkanı Dr.

30.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:19
Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest

- Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest

Çorum Belediyesi gazetecilere koroyucu kit seti hediye etti

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentte görev yapan gazetecilere daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla hijyen tulumu, eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan koruyucu kit seti hediye etti.

Tüm dünyanın bir virüs belasıyla mücadele ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de salgına karşı belli meslek gruplarının risk oranlarının daha da yüksek olduğunu söyledi.

Belediye olarak risk altında bulunan başta belediye ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm gruplara yardımcı olduklarını belirten Aşgın, "Bu risk gruplarından bir tanesi de medya. Basın mensupları kar demeden, kış demeden, yağış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Korona virüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında medyanın rolü çok önemli. Bugüne kadar da medya kuruluşları üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Basın mensuplarımız sorumluğunun farkında, bilincindeler. Gazeteci arkadaşlarımıza ne yapabiliriz diye düşündük. Bu anlamda en önemli şey hijyen ve dezefenkte olduğunu düşündüğümüz için bir paket hazırladık. İçerisinde eldivenlerden maskeye, dezenfektan maddesi, hijyen tulumunun olduğu bir set hazırladık. Bu setleri gazeteci arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu süreçte fedekarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek" dedi.

Başkan Aşgın, ayrıca konuşmasının sonunda vatandaşlara evlerinde kalması çağrısında bulundu.

Gazeteciler ise, Başkan Aşgın'a jestinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkan Aşgın'dan gazetecilere jest
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